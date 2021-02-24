泰國第一位獲得環球小姐殊榮的亞芭詩拉（Apasra Hongsakula），至今已屆74歲高齡，然而歲月並沒有在她臉上留下任何痕跡，凍齡的程度嚇壞眾人，日前她在社群平台曬出和孫子天倫之樂的照片，網友卻發現她像吞了防腐劑一樣，看起來完全不像已經70歲的人。

亞芭詩拉18歲時代表泰國參加環球小姐選拔，儘管她的身高只有164公分，以歷屆環球小姐的標準來說不算高，但她還是靠著出眾氣質和亮眼外型奪得冠軍，是史上第一位成為環球小姐的泰國人，也是環球小姐中最嬌小的一位，同時更是繼1959年的兒島明子後，第二位得到殊榮的亞洲人。

一年後亞芭詩拉便嫁給當時泰國詩麗吉王后的堂弟，成為皇室的一員，還生下兒子，然而這段婚姻卻以失敗告終，接著她改嫁泰國中央廣場飯店的董事長奇拉維特（Suthikiati chirathvat），與對方育有一名兒子，最後仍是以離婚收場，之後她曾於1973年及1979年以賽評的身分回到環球小姐選美大賽。

如今多年過去，小兒子Pok都成為當地知名網紅，亞芭詩拉也當了奶奶，卻像是凍齡一樣，日前她在IG上放上和孫子的合照，只見她露出甜美笑容，肌膚還是一樣光滑白嫩，沒有一絲皺紋，身材更是保養得宜，看不出是已經有4個孫子的人，掀起網友熱烈討論。

(中時新聞網)