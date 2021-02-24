手機殼品牌犀牛盾（Rhinoshield）長期透過異業合作來吸引粉絲目光，持續創造網路話題。近日犀牛盾再次出擊，為台灣的消費者帶來跨界聯名的驚喜——與職業籃球聯盟P. LEAGUE+攜手，更與各家球隊合作推出一系列設計款手機殼，令球迷們感到興奮！

喜愛籃球的運動迷一定不陌生：職業籃球聯盟P. LEAGUE+，於2020年9月由陳建州（黑人）領軍成立，喊出「二十年磨一劍」的口號，集結了四支台灣頂尖的球隊，致力共同推動台灣籃球發展，秉持扎根台灣本土的精神與理念，與不斷追求進化的台灣防摔手機殼品牌犀牛盾的精神不謀而合。犀牛盾也期待能透過聯名商品的發售，讓更多消費者看見PLG聯盟與各球隊推動台灣籃球發展的用心，進而讓認真努力的台灣品牌，在世界的舞台發光。

職業籃球聯盟《P. LEAGUE+》的成立，是台灣籃壇近年來的盛事，因此犀牛盾也格外重視聯名款式的設計，優先獻上4個手機殼設計款式，除了PLG聯盟主體，還有台新夢想家、新竹街口攻城獅、桃園領航猿3支球隊的專屬款式，都有Mod NX 邊框背蓋二用手機殼、SolidSuit 防摔背蓋手機殼（全系列皆適用於iOS、Android系統的手機型號）可供球迷們選擇，成為你的3C配件史上「最佳防守員」！

犀牛盾採用獨家防摔材料打造而成的3C防護配件，通過MIL-STD-810G軍規落摔標準，以耐用的品質聞名；無毒、無雙酚A的材質，讓粉絲喜愛的球隊視覺呈現更加完美，同時也向籃球員們「永不放棄」的運動家精神致敬。

犀牛盾指出，接下來與「臺北富邦勇士籃球隊」也即將推出聯名款，未來更有「球衣個人化背號」的服務規劃，精彩可期，請球迷們務必持續關注犀牛盾喔！ 於犀牛盾官網輸入折扣碼【21PIT-PLG】還可享有專屬優惠，千萬別錯過！

(科技)