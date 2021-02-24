肉厚而豐且肉質細嫩的紅條魚又稱「七星斑」或「東星斑」，以「鹽焗法」料理，不須調味沾醬，就已非常入味。（圖／姚舜）

台北又新增高樓景觀餐廳！且是海鮮餐廳！受到疫情重擊，原位在台北微風信義47樓、標榜由世界米其林餐廳名廚輪流掌杓的〈Chefs Club Taipei〉去年3月被迫熄燈歇業，原場地空了許多，如今代理引進美國〈Smith＆Wollensky〉牛排館的臺灣史密斯華倫斯基餐飲股份有限公司決定新創海鮮餐廳品牌〈Sea To Sky〉進駐，新餐廳預計3月1日起限額接受客人預約訂位，3月10日正式開幕，為台北最新高樓景觀餐廳，亦為台北首家高樓海鮮景觀餐廳。

位在微風信義47樓、承接原〈Chefs Club〉空間場域的〈Sea To Sky〉，占地160坪，室內有120個客席座位與4間包廂，並有可接待50位客人以上的戶外露天酒吧，餐廳以藍色為基調重新裝潢設計，彰顯「海天一色」的品牌特色。餐廳的開放式廚房採國外流行都會「Sea Food Market Restaurant」概念設計，將各式海鮮陳列在開放式海鮮檯上，食客可先挑選海鮮後再請廚師按自己喜歡的料理方式清蒸、炭烤、水煮、煎炸或鹽焗，與在台灣海鮮攤檔嗑海鮮一樣自在、無拘，所以你可以稱〈Sea To Sky〉為「台北最高檔海鮮攤」。

除了不受菜系與料理方式架限制的各式海鮮菜餚，〈Sea To Sky〉餐廳內亦規畫有一卡布里台板前座位區，客人可在此享用廚師以海鮮食材現場製作的加州卷、生魚片。除此，菜單上亦提供〈乾熟成牛排〉和〈戰斧豬排〉，而巨無霸級的〈藍絲絨蛋糕〉則是「打上美食」，值得一試。

我個人覺得，在市集式的海鮮餐廳嗑海鮮，點菜方式體現了「自由」與「主權在我」的精神，各種海鮮食材一字排開展現了「軍容壯盛」的景觀，令人望之充滿期待。汆燙、水煮、清蒸、炭烤、、煎炸或鹽焗，與服務人員討論或要求自己喜歡的烹調料理方式，也充滿了一種「快意」。

除「主隨客便」的點菜方式，擺脫了菜系框架制約的〈Sea To Sky〉，菜單上亦有世界各國經典的海鮮料理，海鮮控與食家饕客可以舌尖味蕾「繞著地球嗑海鮮」。

兼容馬賽魚湯的「鮮」，以及龍蝦湯的「濃」的〈Cioppino漁人碼頭海鮮湯〉，就是一道讓有美加生活經驗的人念念不忘的美味湯餚。

〈Cioppino漁人碼頭海鮮湯〉是一道「義大利式的美國菜」，也可以稱為美國式的義大利菜」。菜名源於Chip In一詞。1950年代，淘金夢碎的義大利人來到了現今的舊金山漁人碼頭並改以捕魚為生，這些義大利人捕了魚後就直接在碼頭叫賣，久而久之漁人碼頭就成了舊金山的海鮮集散地。因為趕時間，漁夫直接將海鮮丟到鐵桶中，口裡並喊著chip in chip in，意思是「混在一起」，〈Cioppino〉就是將各式海鮮混在一起烹調的湯。〈Sea To Sky〉的〈Cioppino〉用了蛤蜊、魚肉、淡菜、 花枝、鮮蝦等海鮮同煮，上桌時附上一片酸吐司麵包（sourdough toast），讓食客可以用帶著幽微淺酸味的麵包沾附著湯汁吃食，饒富食趣。

〈廣島生蠔煎蛋〉堪稱「美式蚵仔煎」，是在蛋液中混入了炒菇、培根、蔥花，以及酥炸的廣島生蠔煎熟，並灑了用芥末、辣椒、芹菜鹽、月桂葉、黑胡椒、紅胡椒片、丁香、五香粉，以及豆蔻與生薑製作的濃郁鹹香美式海鮮粉提味。在美國，這是一道很受歡迎的Bar Food。

以鮪魚為主要食材的〈蜜漬生魚〉，作法源於菲律賓的「Kinilaw」，是以醋酸熟成食物的美餚，後來傳到夏威夷也大受歡迎。（Sea To Sky〉的主廚Sky何政峰以椰子醋和椰奶，以及大量的薑與辣椒與鮪魚丁塊共拌，微辣中有椰香，很開胃。

〈Sea To Sky〉的希望彰顯「共享」的吃食主張，所以許多菜式都是大份量呈現，在這裡享受〈海鮮拼盤〉或是〈西班牙海鮮〉，除食材多樣繽紛、份量也都很澎湃。而擺明就是「為打卡而生」的甜點〈藍絲絨蛋糕〉，每份「比臉還大」，雖然浮誇，但好吃，就不必挑剔了。

位在台北微風信義47樓的高空景觀餐廳〈Sea To Sky〉，主打各式海鮮，〈蜜漬生魚〉是用椰子醋與椰奶，以及辣椒和薑去浸漬生鮪魚，風味獨特。（圖／姚舜）

〈Sea To Sky〉的〈綜合海鮮盤〉內有各式生蠔、牛奶貝、淡菜、龍蝦、海膽，以及生魚片，呈盤澎湃大器、「豪氣」十足。（圖／姚舜）

〈廣島生蠔煎蛋〉堪稱「美式蚵仔煎」，是在蛋液中混入了炒菇、培根、蔥花，以及酥炸的廣島生蠔煎熟，並灑了美式海鮮香料提味。（圖／姚舜）

中文名「漁人碼頭海鮮湯」的〈Cioppino〉源於美國舊金山，你可以說它是道「義大利式的美國菜」，也可以稱為「美國式的義大利菜」。（圖／姚舜）

在微風信義47樓的〈Sea To Sky〉，可以點食用花枝、淡菜、鮮蝦、蛤蜊、干貝、魚肉，以及西班牙臘腸入饌料理的〈西班牙海鮮飯〉。（圖／姚舜）

在台北微風信義47樓的〈Sea To Sky〉，客人可以挑選自己喜歡的海鮮，然後請廚師清蒸、炭烤、煎炸、水煮，或是鹽焗，圖為被大量鹽巴包覆烹調的〈鹽焗紅條〉。（圖／姚舜）

在台北微風信義47樓的〈Sea To Sky〉，海鮮吧上排著各式海鮮魚貨，食客可自行挑選喜歡品項請廚房照自己喜歡的方式料理，等於「台北最高端海鮮攤」。（圖／姚舜）

在台北微風信義47樓的〈Sea To Sky〉的甜點〈藍絲絨蛋糕〉，顏色來自藍莓酒，呼應餐廳的主色調。（圖／姚舜）

開在台北微風信義47樓的〈Sea To Sky〉，戶外酒吧區可以欣賞台北101大樓與微風南山的景觀。（圖／姚舜）

位在台北微風信義47樓的〈Sea To Sky〉，占地160坪，室內座位120席，戶外酒吧50席，共有4間包廂，餐廳以藍色為主調裝潢設計，營造出海天一線的舒適氛圍。（圖／姚舜）

位在台北微風信義47樓的〈Sea To Sky〉，可居高臨下飽覽國父紀念館、台北大巨蛋等台北城市景觀。（圖／姚舜）

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