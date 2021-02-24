泰源光電占地逾4000坪，估價高達13.57億元，但卻因3.8億元債權要被法拍，地主痛斥違法比例原則，超額拍賣逼人走絕路。(蔡依珍攝)

泰源光電占地逾4000坪，估價高達13.57億元，但卻因3.8億元債權要被法拍，地主痛斥違法比例原則，超額拍賣逼人走絕路。(蔡依珍攝)

地主願提供其中3筆地號、金額達5.3億元、有獨立出口不會變袋地的土地(螢光色部分)，希望限縮拍賣卻石沉大海還被洗臉。(地主提供／蔡依珍桃園傳真)

去年爆出欠款1.8萬賤價135萬法拍透天祖厝爭議，桃園地院24日也預計拍賣緊鄰省道的精華地段，估價高達13.57億元，但實際債權僅3.8億元，不到原價值3成，遭質疑是超額拍賣，史姓地主3度聲明異議要求限縮，也願意提供其中逾5億土地拍賣，但都文沉大海未獲回應，致電詢問還被洗臉反嗆：「有空打來為何不去跟債權人聯繫！」求助無門讓他嘆：「桃院逼人走絕路！」

桃園地院指出，該拍賣標的物是大廠房，分標拍賣恐衍生袋地等更多問題，因此無法切割，院方都是依照相關法令進行，當事人若有不服，可提起救濟程序提出抗告。

泰源光電位處桃園醫院對面，緊臨縱貫道路、桃園區中華路的精華地帶，總面積達4074坪，分為27筆地號、7筆房屋，因曾抵押借貸，欠下3.8億元，債權人向桃園地院聲請強制執行，桃園地院估價總價達13.57億元，排定24日下午3點在民事執行處執行第一次拍賣。

「欠債還錢天經地義，但也不能逼人走上絕路！」史姓負責人說，除了3.8億元，逾4000坪土地沒有其他抵押債權，官方估價都達13.57億元，市價更是破15億，卻為了連尾數都不到的金額，要全部被法拍，讓他完全無法接受，痛斥是抄家滅族的超額拍賣，嚴重違法比例原則。

史男說，他曾依照法院鑑價金額，提供其中3筆地號、金額達5.3億元、有獨立出口不會變袋地的土地，希望限縮拍賣，撤銷其他土地拍賣的命令，但3度向法院聲明異議，全都未獲回應，致電書記官洽詢，還被洗臉嗆聲：「有美國時間怎麼不去找債權人！」

史男感嘆，要是雙方溝通無礙豈會對簿公堂，強調自己並非欠錢不還，已積極周轉，籌到金額相近的現金，但因雙方另有官司，且對方至今未提出和解金額而卡關。他說收到的拍賣公文白紙黑字要求，基於土地和建物合一利用，36宗不動產要合併拍賣，嚴重侵害他的權益，誓言捍衛到底，若真的法拍，不排除採取更激烈手段抗議。

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(中時 )