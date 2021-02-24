29歲大陸女星鄭爽本是「90後四小花旦」之一，擁有甜美五官與纖細身材坐穩偶像劇女主角寶座，今年1月卻爆出和前男友張恒找代理孕母，孩子還沒生下就分手，鄭爽還因反悔想打掉小孩打不掉，脫口爆出髒話，冷血行徑令人傻眼。昨(23日)張恒好友秦朝透露，雙方的官司正如火如荼展開，鄭爽使出拖延戰術，希望延遲開庭，卻被法官拒絕，可說碰了一鼻子灰。

鄭爽過去演出《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》、《夏至未至》走紅，2019年她和素人男友張恒交往，但兩人相戀一年多就分手，兩人濃情密意時合開的公司秒喊停，張恒更被傳陷欠款等官司，張恒忍無可忍，今年1月爆出實情，指他和鄭爽在美國找代理孕母生下兩個小孩，但因兩人分手，鄭爽便棄養不理，只留張恒在當地收拾殘局。

張恒好友發文。（圖／翻攝自秦朝Marx微博）

張恒強調，由於鄭爽不願處理，為了得到孩子監護權，只好訴諸法律跟鄭爽離婚，大陸媒體報導，羅拉多州司法部門官網最近更新了動態，訂下22日中午12時雙方會開1小時的庭前會議，鄭爽、張恒兩人當事人可能都不會現身，至於撫養全案將在3月22日上午8點30分開庭。

張恒好友秦朝昨報告新近況，說：「小官司張恆贏了，鄭爽想拖延到7月被當場駁回。不過孩子判決還是要等三月底。但是想靠拖著不開庭拖過去的陰謀基本失敗了。」並透露鄭爽的用意：「之前向（想）拖到張恆簽證過期....律師壞...」，且澄清所謂的小官司不是撫養權案，「這個是家庭之前的調解，鄭爽訴求是推遲」，有人問：「那小朋友是快回國了嗎？」秦朝樂觀說：「如果三月底官司贏了，就可以辦護照準備回國的事情」。

張恒發文。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

對此，張恒今早發文證實，寫下：「感恩Visa今天得到批准，也感恩無理要求被駁回，不然又得被無理拖延到夏天」，但不久後又刪文。

(中時新聞網)