全球領先的專業資訊服務提供者科睿唯安發表2021年全球百大創新機構報告，指出今年十連霸獲選入列的機構共有29間，其中上市的28間公司市值在過去六年間的增長幅度超過道瓊工業指數和標普500指數（S&P 500），並創造近2.5倍的成長率。而台灣今年共計5間機構獲選，優異表現與韓國並列全球第三，僅次於美國和日本，創下歷史新高；上榜機構包含工業技術研究院（ITRI）、鴻海科技集團（Foxconn）、廣達電腦（Quanta Computer），以及首度進榜的華碩電腦（ASUS）和金寶電子（Kinpo Electronics）。

科睿唯安台灣總經理范永銀表示，因應大環境波動，復甦經濟和驅動成長的創新力在2021年極為關鍵。很高興今年台灣機構獲選數再創新高，他們普遍在影響力指標上擁有佳績，展現台灣機構的研發實力與能量。創新著眼於未來，而塑造未來需要長久持續的驅動力和動能。今年數據分析顯示，工研院、鴻海及廣達均持續強化其在國際市場的佈局，新晉機構華碩及金寶則是在專利獲准率上顯著提升，因而躋身百大行列。

自2012年以來，全球百大創新機構報告每年都會透過分析專利相關資料，表揚全球最具創新精神的企業與機構，在報告發布屆十年之際，更首次針對創新文化的隱性價值進行評估，並量化創意帶來的經濟價值。今年的報告中特別將連續十年入榜機構中的28間上市公司，進行從2014年10月到2020年10月的六年間的數據分析，結果發現十連霸入榜機構的市值不僅超越了兩個全球指標性的股市指數，與2013至2014年間掉出排行榜的機構進行比較，每家公司的估值差距更高達570億美元。

2021年全球百大創新機構報告的主要發現：．今年獲選機構來自三大洲和14個國家或地區。．排名第一的美國有42間機構入榜；其次為日本，共29間機構進榜。．首次入選的9間機構中，有6間曾被提名為值得關注的明日之星。．貢獻最為顯著的產業分別為電子產業（21間獲選）和半導體產業（12間獲選）。

科睿唯安IP事業群總裁Jeff Roy表示，恭喜今年入選的百大機構，特別是29間不斷刷新創新標準、蟬聯十年的獲選企業或組織。在當今瞬息萬變的世界中，這些創新機構是更加重要的社會資源；科睿唯安相信人類的創造力是推進世界變得更好的關鍵，我們致力於為全球機構提供研發創新所需的資訊和洞見，在加速將產品推向市場的同時，能降低營運成本。

(工商 )