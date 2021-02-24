日本媒體日前報導中國海警船出現在釣魚台周遭海域，對此，美國國防部表示，美方關切中國持續蔑視國際規則的行為，會持續與盟邦和夥伴合作，強化區域秩序。

日本放送協會（NHK）22日報導，中國2艘海警船於21日出現在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周遭海域，一度駛離後再度出現，單日內兩度進入日本所宣稱的「領海」。在中國「海警法」上路後，中國海警船即多次出現在釣魚台周遭海域。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天在電話記者會上被問及此事時表示，並未與日方針對此事有過討論，但美方認為任何國家不論大小，主權都應被確保、不受脅迫，並能依循公認的規則與規範追求經濟成長。

柯比表示，美國國防部捍衛基於規則的自由與開放國際秩序，美國與盟邦及夥伴，甚至中國都從中享有巨大利益，但北京卻為自身利益，以行動破壞這個秩序。

他也重申，在推動國防戰略的同時，將繼續採取步驟因應中國的戰略挑戰，包括軍隊現代化、強化與盟邦及夥伴關係，並促進相互聯繫的安全夥伴關係以增進共同利益。

在被問及是否認為中國海警船的行動具挑釁時，柯比表示，對於中國再次持續蔑視國際規則，美方已明確表達關注，也會持續與盟邦和夥伴合作，以強化印太地區基於規則的秩序，並清楚指明國際水域就是國際水域。

中國全國人大常委會議1月22日通過「海警法」，授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動武，法案於2月1日生效。外界擔心東海與南海緊張情勢恐進一步升高，美國國務院也曾對此表達關切，質疑北京打算以此恫嚇鄰國，並重申中國南海主張非法，不應威脅或動用武力。

(中央社)