加勒比海國家海地的外國使館區重要路口，今天立起一塊台灣特色路牌，指向中華民國台灣大使館，上面活潑圖樣出自當地青年，於轟動網路的海選活動中脫穎而出。

人口1100多萬的海地位在美國南邊的加勒比海上，鄰近古巴、多明尼加，目前是台灣唯一法語系邦交國，建交65年。總統蔡英文2019年出訪中美洲，首站就是海地。

駐海地大使館舊路牌年代久遠需要翻修，去年8月上任的大使古文劍發揮創意，公開向海地大眾徵件，尋求設計圖也藉機會宣傳台灣，在網路上獲熱烈迴響。

為了幫親友助陣，過去一個月，駐海地大使館的臉書湧進海地民眾留言按讚。例如2月11日貼出5張決選設計圖，據後台資料，貼文觸及人數近7萬、總曝光次數達8萬人次，將近平日貼文100倍。

首獎得主梅鐸壯（John Mirvens MEDOR）沒有到過台灣。他以台灣地圖為視覺主軸，妝點台北101、中正紀念堂、黑熊、藍鵲、電音三太子、單車、熱氣球等活潑圖像，在47件投稿作品當中勝出。

梅鐸壯是25歲的醫學系學生，實習之餘參與這次比賽，他與其他參賽者均透過台灣外交部網站資料，身在海地去了解遠在1萬5000公里外同為海島國家的友邦，作為創作靈感。

網路人氣獎得主方彼森（Peterson FANFAN）更年輕，只有21歲。他的作品以台北101、高雄龍虎塔相映成趣，傳達台灣融合現代與傳統的多元特色，作品今已成為大使館的臉書新封面。

疫情之下，駐海地大使館今天在戶外舉行頒獎典禮，古文劍表示，「競爭力來自創造力」，希望藉此活動，鼓勵海地青年認識台灣，展現才華，開啟未來與台灣合作的興趣。

(中央社)