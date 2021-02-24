國民黨主席選戰已經開打，現任黨主席江啟臣宣布參選連任，有意參選者還包括趙少康、朱立倫等人，新北市長侯友宜24日受訪表示，樂見很多人願意出來承擔做事，不管為黨、為社會、為國家，他都非常祝福，大家一起良性競爭，團結在一起為國家、為社會做事，「希望每個人都心想事成」。

國民黨主席選舉7月登場，各路人馬爭出頭，目前表態要參選有趙少康、朱立倫、孫文學校校長張亞中等人，現任黨主席江啟臣也在臉書正式宣布投入國民黨主席選舉，力拚連任。

(中時 )