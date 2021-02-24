新任行政院發言人羅秉成上廣播直播，大談蘇揆「一字訣」治國等「心法」，羅秉成還曝，文化部曾有司長在院會報告漫畫產業，因視覺材料沒有太多漫畫，慘遭蘇揆「退件」。

羅秉成延續行政院前幾任發言人徐國勇、丁怡銘做法，一上任就接受周玉蔻訪問。在提及蘇揆行事風格時，羅秉成形容，如果能一句話能講完，就不用講三句，五四三的不用說太多，也要跟得上蘇揆步調，達到明瞭、明白、明快的要求。

羅秉成並說，部會首長的報告若沒有講到重點，蘇揆仍會不假辭色的要求，有一次，文化部一位司長在報告漫畫產業，這是他第一次看到報告被「退件」的情形。事實上，這份報告也很好，蘇揆笑著說報告不錯，但使用的視覺材料沒有太多漫畫，希望下周「再來一次」。

羅秉成說，隔周他聽第二次，其實主要內容都差不多，但加入漫畫元素後，蘇揆在現場聽的非常肯定，還帶頭拍手，他講這部分，是要凸顯蘇揆會要求也會激勵。

羅秉成也說，蘇揆喜歡的簡報風格，像是一張圖表，心法就是「一目瞭然法」，一眼就能看清楚；「一語道破法」，一句話就能講清楚，並要求「行話要用人話講」，說話要淺白一點，一語道破，像是「向山致敬、向海致敬」政策，包括 山、海、水、樹，地、糧、能、人就是蘇揆「一字訣治國」。

此外，對於節目後半，用許多時間不斷追問台南近期治安不佳，蘇揆怎麼不對新任局長方仰寧發脾氣？羅秉成則說，「各方聲音都會注意」

(中時 )