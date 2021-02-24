泡麵是晚餐、消夜必備良物，一名網友日前分享讓泡麵味道更上一層樓的關鍵，就是煮麵時只放粉包和麵體，麵煮好倒進碗中再加入油包攪拌，改變一步驟就能讓麵和湯層次提升、味道更濃郁。

日前一名網友在PTT「cookclub」板發文，指出以往煮泡麵都是油包、粉包一起下，但他改變作法，只放粉包到鍋子裡煮泡麵，加上自己喜歡的配料，像是雞蛋、青菜等，煮好倒入碗中，最後一步才將油包加入攪拌，讓油化開融合進麵裡面，這樣吃起來油包的表現更好，麵和湯的味道變得更有層次、更濃郁，重點是煮麵的鍋子沒碰到油變好洗，就連吃麵的碗也不會油膩膩，讓原PO大讚太神奇。

原PO也表示，之前他看一些日本YouTuber泡泡麵也是把油包留到最後加，會不會也是有異曲同工之妙。對此，網友紛紛留言，「我的油包也是演化成最後加，一開始就加，麵體不容易透」、「沒有試過耶！下次試試看」、「好像不錯」、「拉麵調味油也是放碗底啊」。

還有內行人分享讓湯煮起來更好喝的泡麵吃法，「先把麵體過熱水30秒，除去油炸麵體多餘的油，把麵弄散放碗內，接著重新燒一鍋水，粉包、油包和要加料的肉蛋菜等一起煮，煮完再加進碗裡變湯麵，這樣煮起來的湯比較沒有澱粉質釋出，不會濁濁的」，另外也有人把泡麵拿去微波，能讓泡麵更Q，以及清水煮滾下麵5秒撈起，把湯跟料煮好再下碗裡面，麵的熟度最剛好。

(中時新聞網)