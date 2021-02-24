【政新鮮】連勝文郝龍斌都害怕？ 王世堅曝藍白合背後玄機

【現場直播】藍白合作有譜了？ 江啟臣、柯文哲同台出席論壇｜2021.02.24

國民黨邀請民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲參加智庫舉辦的「願景台灣2030」論壇，被視為「藍白合作」起手式，引發各界熱議。國民黨台中黑派大老、台中市黨部副主委郭榮振痛批，國民黨現任黨主席江啟臣此舉可能想為自身連任布局，或想創造日後與民眾黨合作的空間，但「這是步錯棋」，因為民眾黨定位不明、柯的光環不再，國民黨非但不會得利還只會被民眾黨綁架。

香港媒體《中評社》24日報導指出，柯文哲接受江啟臣邀請出席論壇，但不少國民黨內人士都表達強烈反對，包括多位台北市議員與智庫副董事長連勝文，此舉不僅引發高度爭議，更恐釀黨內分裂危機。郭榮振受訪稱，江已宣布爭取連任必然積極求表現，這個動作欲展現「藍白結合」形象，對內盼呈現2022年九合一大選勝選願景，對外則盼大秀戰功；江必會積極鋪路。

郭榮振透露，對於江啟臣邀請柯文哲的做法，黨內普遍持負面看法，這次顯然是江的操作失誤，因為柯的政治投機色彩鮮明，加上民眾黨近期頻挖藍營牆腳，黨內多數人對柯既不信任甚至頗反感。郭警告，若國民黨得靠跟民眾黨合作才能勝選，這對國民黨絕非正面，江這一步走得太急，恐對爭取黨主席連任失分。

談到「藍白合作」的可能性，郭榮振更打臉道：「基本上沒譜，藍白合作只會演變成國民黨被民眾黨綁架。」郭坦言，柯文哲的光環不再，民眾黨及柯本身在民進黨的攻擊下幾乎沒有生存空間，政治能量只剩下殘餘燭光，此時藍白合作只是「藍在成就白」，藍的選票甚至可能被白瓜分掉，對國民黨沒什麼利處。郭強調，除非柯的聲勢仍如日中天，或柯宣布自己的政治傾向由墨綠轉為泛藍，才可望一加一大於二，否則國民黨只會成為民眾黨的「求生浮木」。

針對有部分人士認為，江啟臣邀請柯文哲出席論壇是想利用柯墊高自己聲量，江24日於論壇現場受訪稱，自己不需要這麼做。

(中時新聞網)