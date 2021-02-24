國民黨主席江啟臣、民眾黨主席柯文哲上午出席國家政策研究基金會所籌辦的「願景臺灣2030」第二場系列論壇—活不起的未來。論壇中公布臺灣首份「活不起的未來」民意調查結果，現場並邀請7位來自各行各業的年輕朋友與專家共同進行經驗分享與討論。

今天的論壇，因有獨派人士抗議柯文哲，出動大批警力，江啟臣及柯文哲雖照原計劃在會前分別受訪，避免同框，不過兩人也避開一樓大門，從地下停車場進入會場，兩人在會場無特別互動。

江啟臣表示，「一個團結的社會不應區分你我，一個偉大的國家必須共同打造。」雖然大家站在產、官、學不同角度，且身處執政、監督不同角色，但透過溝通對話凝聚共識，就是「願景臺灣2030」，讓臺灣走向美好未來，不變的目標與初心。

論壇邀請臺灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美、文化大學勞動暨人力資源學系副教授辛炳隆以及臺北市長柯文哲等人與談，江啟臣亦以立委身份共同與談，副秘書長柯志恩則以淡江大學教育心理與諮商研究所教授身份，擔任論壇主持人，引導論壇進行分階段討論。

會中公布「活不起的未來」民調數據：對於中央政府總負債為5.5兆元，嬰兒一出生就有24.4萬元的債務，有近五成受訪民眾擔心國家財政將來會破產；如果把公保、農保、勞保虧損算進去，中央政府負債可能達15.8兆元，則有近六成民眾擔心未來各項社會保險會破產。

整體而言，受訪者認為，高房價、低薪、看不見未來是臺灣年輕人面臨最嚴重的三大問題；高達近九成民眾同意年輕人買不起房子是嚴重的問題；問及台灣低薪的主因，多數民眾認為是雇用移工、公司喜歡雇用派遣人員或臨時工(非典型就業)、產業結構失衡所造成。

民調數字顯示出民眾對於國家未來發展的擔憂，更凸顯了「活不起的未來」已是現在進行式，在這場議題論壇中，除了要為未來的政策找到發展方向，同時，也是對政府無法改善現狀示警。

江啟臣表示，透過第二場系列論壇關注低薪、分配正義及居住正義問題，期望藉由與年輕人及社會的對話，逐步取得社會共識，這也是國民黨無論在野或執政都持續關注的議題。

(中時 )