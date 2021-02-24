國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第2場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題，國民黨主席江啟臣（如圖）出席。（張鎧乙攝）

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國民黨今天舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，黨主席江啟臣與台北市長柯文哲同台，藍白合引發爭議。被問到邀柯文哲出席是為了墊高自己，江啟臣笑談「我應該不需要吧！」；談到2022地方選舉有無可能藍白合作，江說，這跟地方選舉不同，不能一概而論，政黨議題的討論合作與地方選舉不相關。

江啟臣表示，基本上他的思維很簡單，希望今天的論壇能夠邀請在野各個政黨一起來參加，因為這些社會議題是人民所關心的，執政黨有執政黨的政策，在野黨要發揮強而有力的監督和制衡，在野黨若能夠藉由討論交換意見，甚至達到共識的話，對於監督執政黨的政策落實也會有幫助，這也是人民所樂見，國民黨作為最大在野黨，也有責任邀請所有在野黨共同討論大家關心的政策。

談到藍白合作，江啟臣指出，在議題上，尤其在立法院當中，作為在野黨和其他在野黨本來在議題合作上持開放態度，不會設限，但要看有什麼樣的議題、目標和理念，這在過去立法院議題討論、表決也都發生過，是很平常的事情。

不過，今天藍白同台出席論壇在基層出現反彈聲音，江啟臣說，議題合作和地方選舉又不同，不能夠一概而論，更不能拿來相提並論，政黨之間在議題可以去討論、溝通，甚至在議題攻防也可以相互合作。

江啟臣強調，但地方選舉回歸到地方選舉，每個選區候選人都有自己的考量，作為一個政黨，最重要的目標，就是要確保自己候選人勝選，因此，政黨議題的討論合作和地方選舉是不相關的。

(中時 )