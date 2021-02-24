等不及要入手Google Pixel新手機了嗎？知名爆料達人 Steve Hemmerstoffer 在《Voice》網站曝光了Pixel 5a的渲染圖，乍看之下可說跟Pixel 4a 5G相當接近；細究則可發現新機宛如放大版Pixel 4a 5G，不曉得是否符合你心中的期待！？

根據爆料者所提供的Pixel 5a相關資料，新機採用了一體成型的塑料機身，機身三圍則是156.2 x 73.2 x 8.8mm (主相機位置9.4mm)，與Pixel 4a 5G的153.9 x 74 x 8.2 mm來相比，機身更長、變厚，寬度略為變窄。就此來看，確實跟Pixel 4a 5G極度相似。也可說是Pixel 5的塑料機身版本。

爆料達人Steve Hemmerstoffer 分享的Pixel 5a 渲染圖（2）。（摘自Voice官網）

爆料達人Steve Hemmerstoffer 分享的Pixel 5a 渲染圖（3）。（摘自Voice官網）

根據所提供的相關資料，Pixel 5a將採用6.2吋FHD+解析度螢幕，採用窄邊框設計，不過「下巴」算是比較寬，因此機身拉長不少。採用雙主相機，可能搭配PDAF功能（相位檢測自動對焦）；前置相機則搭配打孔螢幕，位於螢幕左上角。其餘的規格則包含機身頂端的3.5mm耳機孔、後置指紋辨識感測器，以及立體聲喇叭。

爆料者認為Google在2020年採用了令人不解的產品策略（Pixel 5僅搭載中階處理器）。Google在擁有Android系統主控權以及硬體設計主導權之下所推出的Pixel手機，持續重現一些錯誤的決策。因此他期盼Google能在下一代Pixel手機（Pixel 6）當中展現全新的設計，來帶領Pixel品牌持續前進。

預期Pixel 5a有機會在年中Google I/O 2021的時期發表。有鑒於台灣已經從Pixel 3開始成為Pixel手機少數銷售的市場。若是Pixel 5a正式推出，預料台灣也將成為開賣的市場之一。

(科技)