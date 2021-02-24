綽號「蝦米」的蔡姓男子先於16日當街砍殺王姓男子，又於23日晚間槍殺綽號「建文」的陳姓老大。（翻攝照片）

台南安平16日的街頭殺人案主嫌「蝦米」蔡秉逸昨晚（23日）疑似因新仇舊恨，朝他曾經的老大陳建文連開7槍，對方當場死亡，他之後則投案。（中時資料照）

台南市警察局長方仰寧出面回應 近日台南重大案件（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南接連爆發重大刑案，黑道幫派在台南市區大動干戈，8天內2名黑幫成員斷魂，台南市警局長方仰寧今（24）日出面說明案情，方仰寧強調警方在16日當街砍殺案爆發後，即掌握涉案全數嫌犯蹤跡，但媒體質疑掌握蹤跡卻仍讓蝦米再奪取一人性命？對此，方仰寧給出回應。

命案頻傳，原因全指向地方黑道派系相互火拼，據了解，兇嫌蝦米，涉入擄直播主案、16日當街砍殺王男，且昨日投案前又再次槍殺另一幫派老大陳姓男子，其手段兇殘，有仇必報的火爆個性使他接連犯下驚動社會的重案。

台南市安平區平通路某塑膠原料公司傳出槍擊案，警方在現場拉起封鎖線調查。（程炳璋攝）

方仰寧指出，16日王男遭砍殺之後，台南警方火速成立專案小組全方面調查，根據所獲的情資以及監視器畫面，深入地方派系釐清所有涉案人員，也清楚掌握該案的7名嫌犯的蹤跡，追捕或是斷生路促使其投案。

媒體質疑，「掌握嫌犯行蹤，怎麼還會有槍殺？」，對此，方仰寧表示，綽號「蝦米」的蔡嫌23日行蹤飄忽不定，警方仍持續跟監逃亡中的蝦米，但蝦米不停更換權利車的車牌，製造斷點，警方跟監的非常辛苦，再加上曾嫌與蔡嫌均放出風聲要主動投案，警方才一時之間以為其會來投案。

方仰寧也再次聲明，警方絕對沒有不努力，一切案情都在掌握之中，希望社會大眾能夠肯定專案小組的努力；而在蔡姓主嫌到案後，將移送檢方調查問訊，並比對已到案嫌犯的供詞，以釐清案情背後複雜的幫派關係，並查出問題點，防堵相關案件重演。

(中時新聞網)