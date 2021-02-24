年後資金歸隊，台股氣勢如虹，23日上漲33.24點，收在16443.4點，突破2月18日前高16424.51點，再度創下歷史新高。大盤走強也讓台股基金績效亮眼，觀察22日投信165檔台股基金中，總計有120檔台股基金淨值創新高，同時也讓逾38萬名投資人賺錢。進一步觀察這些基金中，以近一周績效來看，以群益店頭市場基金10.59%表現最佳，其次為群益奧斯卡基金9.46%，統一經建、統一台灣動力、復華中小精選、國泰科技生化、兆豐國際電子、新光創新科技、復華數位經濟、宏利台灣動力I類型等也都有8%以上的表現。

投信法人表示，台股在高檔區操作難度將更高，具有2特色：類股輪動快速及個股波動性大。對一般投資人而言，建議將台股基金定期定額分批買進、有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

投信業者推出的日日扣停利加碼攻略，搭配單筆定期定額0手續費優惠，是別類的存股機制。以群益日日扣來說，投資人可從每月1日到31日隨意選擇自己方便的扣款日期，靈活投資，還可以根據報酬率，設定低點加碼及逢高停利，更讓定期定額優勢加倍。整體來說，日日扣是更加靈活聰明的升級版定期定額策略，搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加符合人性，同時也更加具有投資效率。

(時報資訊)