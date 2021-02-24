近年各國戲劇都夯「穿越」，到另一個時間甚至另一個世界，人生因此變得不一樣，這樣的題材讓觀眾非常受到吸引，如今在大陸發展的前「女F4」成員劉樂妍，也去看了一部穿越電影，描寫女主角穿越到20年前、跟自己母親成為閨蜜的故事，讓劉樂妍爆哭，心有所感，表示若能回到過去，她會阻止奶奶逃到台灣、阻止爸媽生下自己，更說：「感覺我的出生毀了三個人的人生」。

劉樂妍近日看了女星賈玲自編自導自演的電影《你好，李煥英》， 穿越到過去的劇情，讓家人多數都過世的劉樂妍深深被觸動，表示若能回到過去，首先會阻止奶奶逃到台灣，「我會告訴奶奶，就算是改朝換代了，共產黨治國真的也挺好的」，覺得奶奶根本不用逃，「妳那哥哥姐姐怎麼會把妳莫名其妙嫁給陌生國民黨軍人讓妳逃呢？」。

接著，她希望遇見年輕時候的父母，阻止他們結婚，劉樂妍覺得兩人相遇的時候太年輕，年輕到不適合生小孩，「我感覺我的出生毀了三個人的人生」，即使她很愛父母，但仍希望阻止這件事。

劉樂妍說，她有一度在經紀人嚴格管理下，成了170公分高、48公斤的完美模樣，拍的宣傳照是360度都美，媽媽就洗了一大堆去跟旁人炫耀，說她年輕時就是這個模樣，比劉樂妍本人還開心，而劉樂妍心裡想的卻是：「原來她沒生我以前這麼美的」，透露媽媽當時常念她沒用，把她生得這麼美、身材這麼好，卻都沒找到有錢人結婚，「如果我能阻止我媽結婚的話，那在那個年代當明星的一定是她了。她一定可以嫁得很有錢。所以我就要阻止她，跟我爸結婚」。

至於爸爸，劉樂妍說他年輕時又帥又有夢想，但「你生了一個小孩，有了一個拖油瓶，你啥事都幹不了」，結果學生時期就當了爸爸，最後離婚，成了年輕的單親爸，把孩子帶回家給自己媽媽養，實在不孝，「我真的一點都不想被你生出來。你還死的這麼早，讓我當孤兒，你對得起我嗎？」。

(中時新聞網)