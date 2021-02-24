南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD,權志龍）自退伍後，雖然遲遲未推出新作，不過一舉一動仍受到外界高度關注，而過去曾和After School前成員李珠妍、日本女星水原希子、小松菜奈等人傳緋聞的他，近日遭韓媒爆料與師妹Jennie已交往1年，約會照曝光震撼各界。

韓國最大狗仔媒體《Dispatch》(D社)今(24日)曝光GD新戀情，驚爆他和師妹BLACKPINK成員Jennie已秘密交往1年，兩人約會場所主要在家裡，會互相到訪對方家中低調見面，因為GD的高級別墅裡有專用的電梯與停車場，可以直達家裡，因此相當隱密。

GD爆和Jennie多在家中約會。(圖／翻攝自Dispatch)

Jennie出道前曾替GD歌曲《That XX》擔任MV女主角。(圖／翻攝自YouTube)

而從Jennie可以自行進入專用電梯不用認證，似乎早就有專屬「出入證」，而她也被曝光日常行程就是去GD家、約會、跑行程、回家，即使有工作，仍會固定約會，這次被D社拍到GD載她回家，戀情也跟著曝光。

據悉，兩人交往的事在社內已是「公開的秘密」，不少工作人員都發現他們之間的關係，並表示「Jennie媽媽也知道她在和GD交往」。其實，Jennie出道前，就曾擔任GD個人歌曲《That XX》的MV女主角，之後更一起合作男方的歌曲《black》，多年過去現突爆出兩人戀愛中，也讓外界相當震驚。

對此，兩人所屬的YG娛樂公司表示，因為是藝人的私事，無法確認，請見諒。

(中時新聞網)