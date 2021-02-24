黑白切有些小菜名稱，乍看之下很難理解到底是指哪個部位的肉，一名網友表示，在黑白切菜單上看到「菊花肉」，由於菊花容易讓人聯想到屁股，讓她不禁好奇，真的會有人點來吃嗎？照片曝光後意外釣出老饕揭背後真相讓眾人意外。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》PO照發文指出，日前回彰化夫家，半夜肚子餓時，跟老公隨便找了一家宵夜吃，沒想到連菜單看起來都很陌生。從照片中可見，菜單的黑白切小菜中，有一個叫做「菊花肉」的，由於這個名稱讓原PO相當疑惑，因此用紅筆將「菊花肉」圈起來，好奇詢問有誰會點來吃？

貼文一出網友紛紛回應「可能是豬的擴約肌那部份」、「肯定很有嚼勁」、「點爆」、「咖撐肉…」、「可能是豬的屁股肉吧」、「豬屁眼？」、「這菜名確實嚇到我了」、「最有味道的一塊肉」、「臭臭」、「到底誰想出這名詞」、「難道是我幾年前痔瘡開刀時，醫生捧給我看的那副？」、「寫錯了吧，梅花肉吧？」、「再加點粉腸、小腸，感覺就是整套的」。

有內行人解答，其實「菊花肉」並不是豬的屁眼肉，而是豬舌兩側的臉頰肉，也就是小吃店常見的「嘴邊肉」，至於到底關菊花甚麼事？網友解釋，因為肉的紋路像菊花，所以被稱為菊花肉，「大腸頭才是肛門」。此外，有網友加碼爆料，還有一種更恐怖的，叫「老鼠肉」，肉質吃起來十分Q彈，其實是指後腿豬腱肉，因為外型貌似老鼠，所以被叫老鼠肉，台語俗稱「離緣肉」，也讓不少網友大開眼界。

小吃店點滷味 「菊花肉、老鼠肉」讓人想歪

(中時新聞網)