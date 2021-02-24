【現場直播】馬英九出席二二八事件追思座談會｜2021.02.24

獨派人權律師李勝雄批評前總統馬英九出席二二八紀念會是對受難者的侮辱。馬英九今天反問，自己為二二八做平反工作，「我不曉得李律師這樣子批評我的依據是什麼」。對蔡政府至今拿不出任何「九二共識」替代方案，還一再批評，「我覺得是非常不負責任了」。

馬英九今天出席二二八事件74周年追思暨座談會，遭李勝雄批評，北市府邀請前總統馬英九出席並演講，這對二二八受難者是一種侮辱。

對此，馬英九今天接受媒體訪問時表示，「我覺得這個看法非常奇怪」，他開始為二二八盡心盡力差不多將近三十年了，從補償條例到現在改成賠償條例，做各種各樣的平反工作，「我從來都沒有改變過，我不曉得李律師這樣子批評我的依據是什麼」。

媒體詢問，台北市長柯文哲要與馬英九同台，有人說是要蹭馬的聲量，因為馬最近砲火猛烈？馬回應「這我不知道，你要去問他，不要問我」。

對於李勝雄指出，針對二二八事件，一直得不到國民黨的道歉，馬英九表示，針對二二八，他從開始推動這工作以來就一直道歉過，「我第一次聽到這樣的說法」。

馬英九指出，如果有些人有偏見，我們當然會努力去說服，但是不要因為有偏見的存在，就忽略這三十年來的努力。至於是否覺覺得委屈？他說「還好，我習慣了」

台灣國家聯盟揚言馬英九若出席紀念會，聯盟就將退出，呼籲馬知難而退，媒體詢問未來的紀念活動，是否還會參加？他強調「我當然會參加，只要有邀請我就會去」。

針對「九二共識」議題，蔡政府認為對岸已有新的說法，台灣人民沒辦法接受，對此，馬英九表示，這是他們在找藉口，因為他八年執政實施「九二共識」，使兩岸能夠和平繁榮，並且穩定了我們的外交關係，「他們做不到就不願意做，這是不對的」。

他也批評蔡政府，到現在為止，拿不出任何替代方案出來，「如果還要這樣批評的話，我覺得是非常不負責任了」。

(中時 )