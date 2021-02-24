台北市中正區南陽街7號今（24）日上午10時許發生火災，一棟大樓突然竄出火苗，濃密的黑煙自二樓窗戶瘋狂竄出，嚇壞不少路人，據悉，消防隊已前往現場緊急救援與疏散民眾，所幸並無人員傷亡，而詳細起火原因仍待火調人員進一步調查。

PTT上也有民眾目擊現場，在網上上傳照片，而火災事發地位於鬧區，南陽街為補習街平常人潮眾多，引起網上議論。

(中時新聞網)