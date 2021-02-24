北市南陽街大火狂燒竄黑煙 消防緊急救援中 10:482021/02/24 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市中正區南陽街7號今（24）日上午10時許發生火災，一棟大樓突然竄出火苗，濃密的黑煙自二樓窗戶瘋狂竄出，嚇壞不少路人。（翻攝PTT） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中正區南陽街7號今（24）日上午10時許發生火災，一棟大樓突然竄出火苗，濃密的黑煙自二樓窗戶瘋狂竄出，嚇壞不少路人，據悉，消防隊已前往現場緊急救援與疏散民眾，所幸並無人員傷亡，而詳細起火原因仍待火調人員進一步調查。 PTT上也有民眾目擊現場，在網上上傳照片，而火災事發地位於鬧區，南陽街為補習街平常人潮眾多，引起網上議論。 金門城區清晨溶劑空桶起火 居民夢中驚醒 中南部空氣品質紅爆 明天會更差 (中時新聞網) #南陽街 #補習街 #台北市 #中正 #黑煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市社子文具工廠大火 警消急撲滅5員工獲救 10:462021/02/23 社會 最辣小三限動曬超狂私照 中門全開大方秀惹火雙球 09:302021/02/22 名人 陳庭妮《火神》考EMT壓力大 劉冠廷壓「安妮」擬真救援 15:082021/02/23 娛樂 8坪擠5大人 台北水源老國宅都更有望 04:102021/02/23 地方新聞 波音777引擎爆炸 丹佛上空驚魂 04:102021/02/22 國際大事 北市不發提燈 里長自掏腰包 04:102021/02/21 地方新聞 急扮在野桶箍 江恐呷緊弄破碗 04:102021/02/23 政治要聞 北市發現「紫爆」 古亭河濱13萬盆花海展浪漫 15:172021/02/23 生活 力壓歐美元首 臺灣買疫苗超大牌 李艷秋狂酸：陳時中太神啦 12:292021/02/21 政治 桃園短髮男吊黑貴賓犬 盪鞦韆式猛甩虐狗 網怒肉搜身份曝光 00:092021/02/22 社會 全球晶片缺貨狂燒 華爾街曝完美風暴下暗藏危機 13:102021/02/23 財經 社會熱門新聞 西濱全線禁行重機 民間團體提呼籲 網友看完聲明影片怒了 - 社會 【黑幫亂鬥】恩怨情仇內幕曝光 台南蝦米一心想殺老大 - 社會 惡霸國道潑漆 擋風玻璃一片藍 轎車盲駛乘客尖叫 網怒：是累犯 - 社會 北市南陽街大火狂燒竄黑煙 消防緊急救援中 - 社會 【黑幫亂鬥】「蝦米」7槍殺老大 臉書早預告：一個都跑不掉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。