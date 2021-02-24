學測五標出爐！大考中心24日公布110學測統計資料，國文頂標13級分，「總算」跟前標拉開1級分；英文頂標由去年14級分降為今年的13級分；被稱為史上最難的數學，頂標則從去年14級分大幅降為今年的11級分；社會和自然頂標跟去年一樣都是13級分。

以各科分別來看，國文從106學年起近5年頂標都是13級分，不過108、109學年國文頂標跟前標因為人數太多，連續兩年兩標竟都是13級分。今年國文五標有拉開，從頂標到底標依序是13、12、11、9、8級分。國文科的級距也是五科中最低的，級距換算成原始分數是5.38分。

英文頂標和均標、後標都比去年低1個級分，相當接近106年的難度，僅前標比106年高了1個級分。

最受注目的數學科，由於過去幾年都太簡單，去年滿級分人數甚至破天荒是所有級分之中人數最多者，占11.22％，前大考中心主任張茂桂甚至因此下台。今年數學五標依序是11、9、6、4、3級分，介於106、107學年度的難度之間。值得一提的是今年數學滿級分人數比例暴跌為1.26％，僅去年的1／9。

大考中心解讀，各科若以某一級分人數超過10％視為考生成績分布較多的級分，國文較多分布在9到13級分；英文較分散，3到14級分都在5％到10％之間，差異不大；數學以3到7級分人數較多；社會較多落在7到13級分；自然以5到7級分較多，其次是8到11級分。

(旺報 )