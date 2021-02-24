【政新鮮】連勝文郝龍斌都害怕？ 王世堅曝藍白合背後玄機

國民黨智庫舉辦「願景台灣2030」論壇，今天主題討論年輕人「活不起的未來」，探討年輕人低薪、買不起房、世代正義問題。由於此次邀請台北市長柯文哲與會，與國民黨主席江啟臣同台，引起外界矚目。柯文哲今天談到青年買房問題，他說，「現在年輕人要多久才能在台北買房？很困難啦！」

柯文哲提到財政紀律的問題，政府都在債留子孫，他2015上任台北市長，當時一年利息要29億，後來才降到5億。欠債是要還錢的，「不用還錢我現在就跟你借」，欠債還要繳利息，中央跟地方「拚命負債」，勞保健保什麼保都負債累累，這都是下一代要還，更慘的是下一代還少子化，等於這代欠錢多，下代還錢的人少。

柯文哲直言，居住正義其實根本就是世代正義的問題，以前他畢業花幾年就能買到房子，「現在年輕人要多久才能在台北買房？很困難啦！」這就是剝削，「整代年輕人被剝削」，這不符合世代正義，世代正義的真正問題就是居住正義。

江啟臣則認為問題出在政府掌握資源分配的狀況，有些國家政府分的好，貧富差距跟世代落差的問題有些國家分的好，這方面問題比較少就。特別是針對低收的照顧，政府過去做很多，但顯然做還不夠。

江啟臣也提到，至今年輕人低薪、買不起房的問題還是存在，還是沒找到適合台灣改善分配的方法，沒做好的原因是政府無能嗎？是立法怠惰嗎？沒聽到真正聲音？江認為不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，做不好是因為不知道病原在哪，得知道才能解決，因此他有提案18歲公民權，讓年輕人選出他們的代議士來表達他們的看法，讓資源分配者確實了解問題出在哪。

針對世代正義問題，台大生物產業傳播暨發展系副教授王淑美認為，這一切都來自感覺到貧窮、失望，她不認為應該要用年紀來做區分，要改善問題應該是做到整體制度的改善，要追求的是世代永遠公平，要建立長期制度維護每個世代公平，才不會每世代都覺得不公平。

對於青年低薪問題，文化大學勞動暨人力資源系副教授辛炳隆表示，直接提高青年薪資感覺雖然最有效，但政策很難做到，因此要透過社會資源介入，讓每個年輕人不用花很多錢去租房買房、教養子女，這樣縱使薪水低都能夠接受，讓低薪也有好的生活環境。

(中時 )