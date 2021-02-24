中華航空原訂 2 月 6 日(六)舉行 747 空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」活動，因考量防疫而延期。華航今日宣布，活動將延後至 3 月 20 日(六)舉辦，行程內容維持不變，如原報名旅客無法配合延期行程，敬請於 3 月 2 日(二) 前向原購買通路辦理全額退票手續，相關資訊依華航活動網站公告為主。

華航747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一日微旅行活動，將安排在 3 月 20 日上午 7 時 47 分開放報到，先讓旅客體驗獨一無二的登機門驚喜活動，參觀 747 各艙等拍照紀念。隨後於上午 11 時 30 分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約 5 小時 40 分，預計下午 17 時 10 分抵達桃園機場。預購機上免稅品享有8折起優惠。

華航現有 4 架 747-400 型客機，已陸續安排整備準備退役，現階段未執飛一般航班，此次活動讓想要搭乘 747 的粉絲，把握最後機會陪伴空中女王飛行。

(中時 )