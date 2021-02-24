路透社透露，預計將在第二季向歐盟(EU)提供的牛津AZ(AstraZeneca)疫苗數量，恐怕連合約規定的一半都達不到。事實上，牛津AZ疫苗在第一季供應量恐將大幅減少，若第二季歐盟真的拿不到足夠疫苗數，將嚴重影響到原定夏天前，要為70%成年人接種的群體免疫目標。

一位參予AZ疫苗會議歐盟高官告訴路透社，供應牛津AZ疫苗的藥商，直接就說第二季可供接種疫苗數，將不到九千萬劑。但是，與歐盟簽署的合約上來看，第二季須向歐盟27個成員國提供1.8億劑AZ疫苗。

AZ疫苗藥商發言人僅罐頭式地回應自己疫苗進度，但拒絕對上列具體數字有任何評論。負責疫苗相關的EU發言人說，基於會議不可公開下，因此也無法對以上報導評論。

爆料歐盟高官接著說，若EU能從其它藥廠拿到足夠的疫苗數，來補足牛津疫苗缺額的話，疫苗接種計畫還能順利進行。事實上，牛津AZ疫苗第一季應該只能提供約四千萬劑，連約定好的九千萬劑的一半都不到。

牛津AZ疫苗業者曾在元月示警過歐盟，由於產線問題，故可能無法履行第一季疫苗可提供數量承諾。而AZ疫苗在2020年第四季提供三千萬劑疫苗後就暫時中止了，因歐盟遲遲未批准AZ疫苗。

據悉至6月底，歐盟可能收到牛津AZ疫苗約為1.3億劑，遠低於當初承諾的3億劑。

同時，歐盟也面臨輝瑞(Pfizer)與BioNTech，以及另個美國藥廠莫德納(Moderna)所生產的新冠疫苗延遲交貨問題。目前為止，這兩個都是歐盟唯一批准可使用的新冠疫苗。

元月下旬，歐盟終於才批准牛津AZ疫苗，等不了這麼久的匈牙利等EU成員國，也正使用中國與俄羅斯提供的新冠疫苗。

不過，根據德國官方22日發布資料，AZ疫苗可望在9月底前補足所有疫苗缺額。路透社表示，德國預計在第三季可望拿到3400萬劑疫苗，使得疫苗總接收量增為5600萬劑，與屆時歐盟可拿到約3億劑AZ疫苗數量一致。

同時，德國衛生部門對以上報導也未有評論。

若AZ疫苗能在第三季卯足全力提高產量，將有助於歐盟實現原定群體免疫標。但是，AZ疫苗交貨數量已做過多次修正。

根據上週遭爆料一份歐盟合同，英國有兩家工廠，比利時與荷蘭各一家都在生產牛津AZ疫苗。歐盟官員當時補充，根據歐盟與英國協定，英國生產AZ疫苗不出口供它國使用。

其實，AZ疫苗在全球各地也設有生產線，歐盟大可以從印度或美國等產線拿到足夠數量疫苗。生產AZ疫苗藥廠2月曾說，目前正擴大全球產能輸出，預計到4月每月可望生產超過2億劑，也就是2月產量的兩倍左右。

(時報資訊)