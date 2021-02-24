兩岸開戰感受度創11年新高 街訪民眾吐真實心聲

蔡英文政府執政5年，兩岸交流中斷，造成兩岸關係緊張，對此，外媒發表文章指出，過去71年來，台灣能維持自治，有賴美國阻卻對岸的侵略，以及大陸耐著性子一再嘗試其他「和統」方式。但如今解放軍是否出兵跨過台海，恐怕已經逐漸失去耐性。

外媒《經濟學人》20日發表文章指出，大陸領導人自鄧小平以降，每人都希望以一國兩制的方式和平統一台灣；而美國在兩岸僵局中的立場始終保持中立，防止雙方發生衝突，新上任的拜登政府也不例外，這也就是為什麼拜登上任的第四天，美國國務院就斥責大陸方使用武力、經濟、外交等手段威脅台灣，並宣告美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

但事實上，美國已經越來越難阻卻大陸犯台。《經濟學人》指出，過去20年來，對岸一心一意研發尖端武器、技術，以抵擋美軍在軍事上的威脅。儘管過去川普政府時期，多位美國學者、退休高官對於美方通過170億美元的對台軍售案相當讚許，但同時也對於部分川普身邊給予台灣「作秀式的支持」進行抨擊，直言這樣的動作恐會激怒大陸，沒有顧慮到將對兩岸關係造成的風險。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的中國及台灣安全專家葛來儀就曾指出，拜登政權在討論兩岸議題時所展現的決心，主要是因為「非常擔心發生意外以及失算的可能性」。《經濟學人》表示，像葛來儀這種人脈廣闊的學者，對於兩岸可能會發生的意外表示憂慮，是一個相當值得注意的警鐘。

美中對抗的格局與當年美蘇冷戰不同，《經濟學人》認為，台灣如今的地位就如同當年的西柏林，冷戰時西柏林的存續對於美國以及其他北約國家至關重要，符合當年阻斷蘇聯滲透的目標，而且重點在於當時的蘇聯經濟實力極弱；但如今面對中國大陸，美國以及地區的盟友，是否會為了台灣而去激怒全球最大的貿易夥伴？這個問題至今沒有共識。

《經濟學人》表示，對於許多大陸人而言，統一台灣不僅僅是神聖的國家任務，對中國而言，拿下台灣等同於向世界宣告，美國領導的時代畫下句點，該報導認為，大陸只要確信犯台的成本在可承受範圍，就必定會採取行動。

(中時新聞網)