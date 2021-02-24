台積電美國存託憑證（ADR）持續跌勢，周二跌幅為3.35%，台積電(2330)股價隨著ADR下跌，今天開低14元為633元，早盤最低627元，創牛年開紅盤以來新低價，跌14元，市值滑落至16.25兆元。

台積電ADR收在129.1美元，跌4.47美元，跌幅達3.35%，換算每股為台幣730.76元。台積電周二收低在641元，外資連四天共計賣超29963張。

美股科技股周二續跌，台積電ADR本周以來連兩天走跌，近2個交易日大跌5.5%。

台積電ADR跌破130美元，達129.1美元，跌4.47美元，跌幅達3.35%，近2個交易日大跌5.5%。台積電股價繼23日跌9元後，今天股價延續弱勢表現，早盤627元，跌14元，跌幅約2.18%，市值縮水3630億元，降至16.25兆元，開盤也影響大盤指數逾百點。

台積電於封關日股價收在632元，牛年開紅盤跳空開漲最高到668元，直逼前高679元，但近五個交易日股價逐日下跌，今早一度跌落630元，跌破鼠年封關日的632元。

美國科技股本周連續重挫，受到美國公債殖利率急遽攀升，引發市場資金流出股市疑慮，重創美國科技股，美國公債殖利率變化將牽動資金流向，台積電也遭到外資連續賣超四天。

基本面方面，台積公司展望持續樂觀。台積電製程技術領先、晶圓代工龍頭地位穩固，今年營運持續成長可期。台積電受惠產能吃緊，第一季營收將再創營收新高紀錄，全年營收也預估將成長15%並再創年度最佳表現。

(時報資訊)