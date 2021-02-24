北市交通局調查發現，去年竟有高達8601件事故數肇事者為65歲以上高齡駕駛，且計算近5年來增加的件數，竟高達3475件、且成長幅度達67％，對此，北市有議員怒批，高齡駕駛肇事率年年攀升，但北市府僅以鼓勵的方式，勸導長者繳回駕照，其成效有限，呼籲市府為保護全體用路人安全，務必研擬加強之舉措，以免危險重複發生。

對此，交通局交安科長彭志文指出，依登記數據顯示，目前北市約有16萬名75歲以上的高齡駕駛，市府從2019年9月起，就積極推動長者繳回駕照的宣導，且長者只要繳回駕照，就可以免費兌換專用垃圾袋、帽子和反光手環等禮品，原本以備妥2380份，但截至去年4月時，就已全數換完，政策成效明顯。

此外，市府為加強預防高齡長者肇事的舉措，也已發函交通部檢討高齡駕照問題，建議在長者車輛加裝自動煞車、防誤踩設備等，現由車輛安全審驗中心研議可行性，希望未來可以確實降低車禍發生的機率。

(中時 )