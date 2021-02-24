台積電去年宣布投資120億美元赴美國亞利桑那州興建一座5奈米12吋晶圓廠，預計2021年動工、2024年開始量產。日媒報導，台積電蓋美國新廠計畫可能非常艱辛，因為跟台灣比較，建設費用高達6倍、工資更超過3成，而日系供應商考量風險後，對赴美態度轉趨猶豫。

日刊工業新聞23日報導，台積電積極籌備赴亞利桑那州新建5奈米晶圓廠，可能面臨「路難行」的情況，除了建設成本比原先預期飆升數倍外，材料等供應鏈準備也有不少問題待解決，且台積電日系供應夥伴很多，他們基於風險考量，對於赴美一事態度裹足不前。

業界人士透露，台積電亞利桑那州新廠目前仍在向業者取得報價階段，相關成本將是一大筆費用，因為相較於台灣，美國的建設費用高出6倍之多，工資更是高出台灣3成以上，最令人擔憂的是高勞動成本、但生產力相對低。

報導指出，亞利桑那州新廠是台積電首座海外先進製程工廠，很多事情難以預料，如美方各種管制和台灣、日本大不同，原先的供應鏈難以整廠複製輸出，據供應商透露，台灣人員因不熟悉，目前手足無措相當混亂。

對供應商來說，為了因應美國當地法律規範，除了成本上揚，成本增加部分負擔方式不明外，美國國內對於材料等產品運送、保管等物流網絡系統也不夠完備，這些因素都讓台積電供應商很難做出決定。

台積電赴美國亞利桑那州蓋5奈米12吋晶圓廠，總投資金額達120億美元，從2021年至2029年的9年時間完成支出，預計2021年動工，2024年開始量產，規畫月產能為2萬片晶圓，並創造超過1600個高科技專業工作機會。

(中時新聞網)