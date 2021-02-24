美國紐約州羅徹斯特市非裔男子普魯德（Daniel Prude）去年在精神健康出現緊急情況時遭警方逮捕後窒息死亡，州檢察長詹樂霞今天表示，大陪審團今天拒絕起訴任何員警。

詹樂霞（Letitia James）解釋大陪審團已做出定奪時，表示自己「深感失望」。

詹樂霞說：「我們企求的結果與大陪審團今天交給我們的結果不同。我們必須尊重這樣的結果。」

普魯德去年3月在紐約州北部羅徹斯特市（Rochester）遭警方逮捕，事發影片9月公諸於世。

根據畫面，警察抵達時，41歲的普魯德手無寸鐵，精神病發作的他全身赤裸在大街上。

警方迅速逮捕普魯德並將他上銬，且因普魯德自稱感染新型冠狀病毒，警方便將「防吐頭套」套在他頭上，接著一名員警用雙手把普魯德的頭部強壓在地，普魯德最後不省人事。41歲的普魯德此後便陷入昏迷，一週後宣告不治。

整起事件引發民眾對羅徹斯特市警方發動一連串示威，包括呼籲時任該市警察局長、同為非裔的辛格泰瑞（La'Ron Singletary）下台負責。

驗屍報告認定普魯德的死屬殺人案，是「身體受約束引發窒息併發症所致」。

普魯德之死令人想起去年春天同樣命喪警察之手的其他非裔美國人，包括佛洛伊德（George Floyd）和泰勒（Breonna Taylor），這類事件在美國和全球各地掀起數以百計起針對種族歧視和警察暴力的抗議行動。

詹樂霞今天表示：「刑事司法制度亟需改革。」

「現行制度太常讓員警不必要地使用致命武力且無需承擔後果，是一套核心敗壞的制度。」

(中央社)