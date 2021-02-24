美國總統拜登伉儷26日將前往德州視察災情，這是他上任以來，第一次視察天災災區。德州遭冬季風暴肆虐，數百萬人斷水斷電，災情慘重。

「紐約時報」報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在每日例行簡報會中告訴記者，拜登伉儷將前往休士頓視察賑災工作，並與負責武漢肺炎疫苗發放的官員見面，其他行程細節仍待確定。

莎琪表示：「我們當然會和州與地方官員保持密切聯繫，關注災後重建。」

莎琪提及聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）編匯的數據指出，德州現已恢復供水供電，但當局建議災區近1000萬人仍須將水煮沸後再飲用，以免停電造成的過濾系統斷線導致水源污染。

今天稍早聯邦緊急事故管理總署宣布，將擴大針對德州、路易斯安那州、奧克拉荷馬州部分地區受災戶的補助計畫。

拜登20日批准德州進入重大災難狀態，以加速聯邦以緊急貸款的形式撥款給受災戶與企業。

(中央社)