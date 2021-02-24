有媒體23日晚上報導，一名立院黃姓立委助理涉貪，收了數百萬元，外傳是立委蔡適應的團隊，對此，蔡深夜在臉書回應表示，媒體查證後認為確定並非屬實，已做修正。詳細狀況仍待釐清。

據《TVBS》報導，高雄一間物流公司指控，立院一名黃姓立委助理及民進黨中執委涉嫌收賄喬事，收了數百萬元。消息一出，外界瘋傳，也有知情人士指出，是立委蔡適應的團隊一員。針對此事，國民黨基隆市議會黨團及市黨部也緊急發布記者會採訪通知，邀情蔡適應出面說明。

蔡適應深夜則在臉書回應說明，有關媒體報導的新聞，經查證後認為是烏龍爆料，並已做相關更正，與蔡適應服務團隊無關，他說，民意代表肩負選民服務工作，不容有心人士惡意抹黑，在此嚴正聲明，如再有散佈不實言論將依法訴究。

國民黨基隆市議會黨團及市黨部24日早上也發布通知，取消相關記者會，並將進一步追查再回應。

(中時 )