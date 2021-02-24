大陸貴州1對情侶日前在舉辦婚禮前，男方依照習俗送1套全身的衣物給女方，不料女方發現「內衣尺寸竟過小」，竟氣到在婚禮當天拒絕化妝、出席婚禮，男方之後解釋尺寸是對方提供的，網友也質疑女方過度放大，應該是不滿聘金太少，該對新婚夫妻原先已登記結婚，但在2方家族互不退讓之下，最後以離婚收場。

據《封面新聞》報導，大陸貴州遵義市一對交往4年的情侶原訂今年1月結婚，依據當地習俗，男方在結婚前夕需為女方準備一整套新衣；不料女方卻發現，男友竟然將她的內衣尺寸買小了，讓她覺得不被尊重，氣到在婚禮當天拒絕化妝，她的家長也不讓她到婚禮現場，導致整場婚禮變成親戚間的聚會，在當地引發討論。

男方之後喊冤表示，是女友給他內衣尺寸，他才去買的，不認為有錯；而女方家長看到女方難過，表示「女兒嫁過去是為了幸福，而不是為了受氣」，雙方各說各話、不願讓步，不過也有不少人質疑這僅是女方不滿聘禮，而做出的手段；據悉，雙方因為始終談不攏，已在過年時辦理離婚。

根據傳統文定訂婚禮俗中，古時候男方提親後，隨著訂婚的到來，需要準備12禮等大小聘禮前往女方家，其中1禮即為「頭尾禮」，需準備新娘從頭到腳的6件或12件衣物包含衣服、裙子、皮包、皮鞋等，但也又1說法是結婚時壓箱用的女生衣物是由女方自己買的；不論如何，新婚夫妻因為「內衣尺寸」鬧到離婚收場，令人不勝唏噓。

(中時新聞網)