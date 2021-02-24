被稱為「貴婦團」團長、前總統陳水扁妻子吳淑珍的友人種村碧君涉提供發票，幫助扁珍詐領國務機要費542萬多元，一、二審將她判刑4年，上訴後，最高法院認為證人證詞前後矛盾，且她幫助何人詐取財物須再調查，撤銷發回更審。

最高法院指出，金生儀鐘錶的陳政信證詞前後矛盾，且其既有管道可直接將發票交予總統府，並隨時能以電話通知陳慧遊領取，豈須再透過種村轉交？她對友人李慧芬等人都未表示其索取的發票係供總統府使用，但陳卻稱係供總統府使用，是否合於常情，尚非無疑。

最高法院表示，二審判決在事實及理由欄分別記載被告幫助「吳淑珍、陳水扁」、「陳水扁、馬永成、林德訓、陳鎮慧」，其究係幫助何人利用職務上機會詐取財物，前後認定齟齬，須再調查。

具有日本國籍的種村碧君，原名「李碧君」、「李淑雅」，是杏林新生製藥、瀛得投資公司負責人，當年檢方偵辦國務機要費案時，她為了掩飾吳淑珍的犯行，虛構祕密外交工作人員「甲君即龔金源」，涉嫌偽證罪，事後她因自白「甲君」是虛構，獲得緩起訴。

種村碧君涉及國務機要費弊案，是因其旅居澳洲的堂妹李慧芬，向前立委邱毅爆料，她住君悅飯店的發票，被堂姐拿去給吳淑珍報繳國務機要費，查黑中心事後依貪汙罪嫌，起訴吳淑珍，之後成立的特偵組，也因本案循線查出扁家四大案。

(中時 )