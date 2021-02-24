【政新鮮】連勝文郝龍斌都害怕？ 王世堅曝藍白合背後玄機

國民黨今舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，邀請身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲出席，國民黨主席江啟臣將與柯文哲同台，被解讀為藍白合作，引發藍營內部部分反彈聲浪。對此，民眾黨立法院黨團副總召高虹安表示，柯文哲出席國民黨舉辦的論壇，是以居住正義的實踐者，分享台北市政府公宅及居住正義推動經驗，屬於議題合作，卻被民進黨政治操作，把民眾黨貼上「小藍」的標籤，非常不公平，這是非常惡劣的操作。

針對柯文哲出席國民黨舉辦的論壇，被解讀是為「2022藍白合作」鋪路，高虹安表示，這次是議題合作，很遺憾國民黨內部通溝問題，以至於傳出2022議員選舉有藍白合作的聲浪，就民眾黨立場而言，任何議題合作都不排除。

對於民眾黨被貼上「小藍」的標籤，高虹安批評，民進黨想要政治操作，把民眾黨打成小藍，就是希望民眾黨吸到淺藍的票，而無法吸到淺綠或中間選民的票源，這是非常惡劣的政治操作。

高虹安分析，過去民眾黨支持光譜偏綠，過程中很多議題因為民進黨操作，讓民眾黨被壓著比較跟藍營的合作，像是監委人事權、萊豬行政命令等，諸多議題都必須要在野黨合作，而且民眾黨不只跟藍營合作，也有跟時代力量合作。

高虹安強調，對民眾黨而言，議題跟民生法案優先，黨主席柯文哲自帶滿高的聲量，立法院新會期也將展開，黨團會持續推動民生優先法案，相信民眾黨聲量會漸漸起來，而不是只靠政治口水之爭或政治操作。

(中時 )