明尼蘇達雙城隊官網今（24）日報導，球團已用小聯盟合約簽下35歲的超級工具人羅麥（Andrew Romine），並邀請他參加正在進行的大聯盟春訓，亦使球隊達到75人滿編。而他加入雙城，也讓同為工具人的林子偉備感威脅。

羅麥2010年就升上大聯盟，除2019年外，累計有10年大聯盟資歷，共出賽583場，平均打擊率2成35，有10支全壘打、81分打點，生涯長打率3成01、上壘率2成91，是一位典型的替補球員。去年他在遊騎兵隊僅出賽2場，4打數1安打、打擊率2成50。

2015-17年羅麥在老虎隊上場比較多，每年至少109場，他在2016-18年一共擔任過球場上8個守備位置，只差捕手就完成大滿貫。2017年9月30日（美國時間）對雙城隊之戰，老虎隊總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）派他上場蹲捕，使他成為史上第5位完成「完全守備」的超級工具人。

雙城隊的總教練波德利（Rocco Baldelli）表示：「我認為只要有經驗的人就可以加入我們球隊的行列，他（羅麥）可以擔任各個守位置來幫助我們，我不想錯過任何機會。而他也已準備好了，看起來狀況很不錯。」

羅麥加入雙城也讓同屬工具人角色，要力拚重返大聯盟的台灣球員林子偉多了一個競爭人選。事實上，雙城隊本來就不乏類似的選手，年輕的、資深的都有，林子偉確實壓力不小。

(中時 )