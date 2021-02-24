美國聯準會暗示維持寬鬆貨幣政策後，隔夜美股上沖下洗漲跌互見，不過科技類股還是續跌中。港股前一個交易日反彈逾三百點後，早盤小幅開高，但開盤不到半小時，港股就出現下跌走勢。恆生指數暫為30,127.97點，下跌504.67點，跌幅1.65%。國企指數(H股)暫為11,662.63點，下跌247點，跌幅2.07%。

開盤時，騰訊一度漲0.4%，為710港元。美團也漲2.2%，為401.4港元。不過，友邦卻跌1.2%，為104.1港元。匯豐控股23日公布業績後，早盤一度跌1.7%，為45.9港元。

水泥價格雖明顯滑落，但股價卻逆勢走高，海螺一度漲4%，中建材更是飆升逾8%，潤泥也漲逾2%。

抖音競爭同業快手科技續跌5%，低點曾到336.8港元。

國際油價走跌，三桶油一度漲跌互見。中石油漲1.7%，中海油跌3.5%，中石化漲1.5%，曾創高點4.63港元。

博弈相關族群表現亮眼，銀娛續漲5%，金沙漲1.8%。另外，永利更是大漲6%，美高梅漲近4.4%，澳博漲4.6%，新濠大漲近5.7%。

(時報資訊)