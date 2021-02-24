永慶房仲網網路物件點閱資料統計顯示，今年農曆春節連假期間，北市十大熱門點閱社區，除了位於精華地段的國宅產品以外，其餘價格多位於4、5字頭，可以看出民眾點閱的大多以價格較為親民的社區為主，顯示剛性需求的民眾並不受「打炒房」政策影響，今年看屋的意願仍是存在。

春節期間點閱率奪冠的社區為中山區的「Ｉ-MORE新生代」，永慶房屋業管部協理謝志傑表示，該社區位於林森北路上，生活機能豐富，不僅周邊有頂好、寶雅及全聯等超市，距離晴光商圈也十分接近，可說是食衣住行樣樣具備。而交通方面則鄰近中山國小捷運站，周邊新生北路、民權西路及中山北路公車路線多元且班次密集，南來北往都十分方便。更重要的是，該社區以小坪數的套房為主，平均總價約為951萬，是相當親民的價格，非常適合小資族購屋。

排名第二的社區是位於大安區的「成功國宅」，謝志傑說明，成功國宅一直都是台北市的熱門物件，主要是因為其位於台北市的精華地段，但平均單價僅每坪約70.9萬，平均總價約為2337萬元，較周邊的住宅價格親民不少。再加上社區內的生活機能優良，生活上的需求大部分都可以在社區內解決，交通部分則鄰近科技大樓捷運站。除此之外，社區還有花園中庭供居民休憩活動，也會有活動課程可以凝聚彼此，因此相當受到退休族群的青睞。

排名第三社區的則是前身為基河國宅二期的「大直美堤花園」，謝志傑表示，大直美堤花園同樣是北市熱門社區的常客，其位於大直重劃區中，周邊豪宅與國際飯店林立，且鄰近美麗華百樂園、ATT 4 Recharge及家樂福，還有河濱公園供民眾散步休憩，居住環境及生活機能都相當優秀，以平均單價在56.6萬元來說相當實惠，是許多換屋族的首選。

(時報資訊)