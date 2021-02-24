比特幣、特斯拉股票與一檔近來飛漲的ETF基金周二在劇烈的震盪中回落，讓投資人再次受到強大的震撼教育。

特斯拉周二盤中一度暴跌逾13%，創下去年9月以來盤中最大跌幅，但隨後觸底反彈，終場僅跌2.19%，但加上周一的收跌8.55%，特斯拉今年以來的累計漲幅全數回吐，股價由紅翻黑。

特斯拉股票占比高達10%的方舟創新ETF基金（ARK Innovation ETF）周二收跌3.3%，受特斯拉股價與比特幣價格急跌影響，該基金本周已下跌約9%。

特斯拉是顛覆性科技股的典型代表，在疫情最嚴重時深獲投資人青睞。惟美國可能推出新的龐大激勵方案，以及疫苗大規模接種的前景，使受到重創的周期型股票近來吸引力大增。

此外，特斯拉在買進15億美元比特幣做為資產多元配置的一部分後，其股價也開始與比特幣的價格波動產生連動。

特斯拉以全年表現最佳個股之姿風光結束2020年，這樣的氣勢一直延續到2021年，其股價在1月25日創下歷史新高，但與該高點相比，目前特斯拉股價已下跌28%。

比特幣周二持續下跌，不只跌破5萬美元大關，且盤中更一度跌至45,041美元。比特幣市值自上周首度攻克1兆美元後，目前已跌破9000億美元。

美國財政部長葉倫周一提出警告，她表示比特幣是一種「高度投機型資產」，並警告投資人恐因而虧損。葉倫表示：「比特幣是一種極為無效率的交易方式，處理這些交易所消耗的能源大的驚人」，她並對比特幣可能用於非法活動提出警告。

根據Coindesk報價，比特幣價格在24小時內下跌3.55%，報50305.80美元。

這些是近來漲勢可能熄火的最新跡象，而這波漲勢已提振了許多資產，投資人可能對極高的估值越來越感擔憂，而近期美國公債殖利率上升，可能使股票和其他相對較具風險的投資吸引力減弱。

加密貨幣數據平台Messari比特幣分析師Ty Young表示：「我們一直處於持續的上漲，而系統中已存在許多的槓桿操作。在牛市行情裡，回檔修正是預料中的事，若回顧以前的周期，這也不讓人意外。」

(時報資訊)