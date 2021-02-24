水手球團執行長梅瑟（Kevin Mather）本月初在一次扶輪社的聚會中失言，其中包含批評日籍教練岩隈久志英文差，不想為他付錢聘請翻譯等等，引起軒然大波，他也因此提辭職，岩隈久志昨晚在個人Instagram上大氣回應，但希望能恢復翻譯的名譽。

岩隈久志過去在日職戰績輝煌，2012年開啟旅美之路，效力水手隊長達6年，退休後決定回鍋前東家美職水手隊，擔任特別任務教練來指導大聯盟及小聯盟農場的投手，不過這個安排似乎讓水手球團執行長梅瑟不大滿意。

梅瑟批評岩隈久志英文差，「我不想為他聘請翻譯，每年還要多花一筆7萬5千美金的翻譯薪水。」這番言論引起軒然大波，水手隨後在昨日發聲明表示，梅瑟已經自請辭離職。

岩隈久志稍早在Instagram上回應，「每個人都會犯錯，我不會太往心裡去，但我希望能還給翻譯名譽，他在我擔任球員時給我很大的幫助。」岩隈久志表示翻譯在他加入水手以前就是球團人員了，在他加入後全年無休，不僅在賽季還是休賽季都提供幫助。

「我不了解執行長怎麼會有這樣的言論，但我相當信任翻譯，他做得很好，因此想為他澄清。」岩隈久志還幽默地說，「順帶一提，我現在還沒有找好翻譯喔！」

最後他感謝水手球團，工作人員對外籍球員相當友善，粉絲們也很溫暖，因此未來也會為水手盡心盡力。

(中時 )