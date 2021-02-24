韓國知名模特兒兼網紅金寶拉(BORA KIM)，擁有精緻臉蛋和修長身材，時常在社群平台上曬出穿搭辣照，更曾因和男友到台灣旅行拍攝Vlog爆紅，目前已經累積到76萬人追蹤，近日她又分享穿搭影片，一連換上多套不同風格的服裝，一開始僅先穿著內衣褲登場，零贅肉的性感曲線再度引發話題。

金寶拉日前在IG發布一段影片，只見她一開始穿著白色的內衣褲現身，對著鏡頭擺弄性感腰臀，身材曲線頓時一覽無遺，不僅秀出S型腰線和一雙白嫩大腸腿，傲人上圍也呼之欲出，平坦的小腹甚至有兩條馬甲線，接著她一連換了5套服裝，自信地擺出不同姿勢，成功駕馭各種風格穿搭。

這段短短不到幾秒的畫面引發熱烈討論，金寶拉的好身材讓網友紛紛興奮狂刷愛心，吸引超過5萬人按讚，事實上，金寶拉本身職業就是模特兒，還擁有「零死角美女」的封號，熱愛分享穿搭的她，過去就曾只穿內衣褲親身展示不同穿搭造型，每每都能掀起熱議。

隨著人氣越來越高，金寶拉也開設YouTube頻道分享生活和旅遊Vlog，由於受到疫情影響無法出國，近期她時常在家拍攝穿搭，不少網友看了都直呼，「漂亮女人」、「這身材真的太不科學了」、「抓，有馬甲線」、「姊姊拜託嫁給我」、「長得美又有氣質」、「真的太美了」。

(中時新聞網)