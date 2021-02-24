警方獲報到場發現人群已散去，但在地上發現2顆彈殼。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

警方獲報立即啟用快打部隊到場，並立即展開調查。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市南區西川一路十三期重劃23日凌晨發生20多名惡少聚眾叫囂危害治案事件，喧鬧中甚至有人對空鳴兩槍；警方不敢輕忽，23小時內逮獲26名涉案人士，並起獲改造手槍一把，涉案人聲稱是權利車糾紛，金額約一萬多元；警方在訊後也依將依槍砲、聚眾鬥毆罪，移送台中地檢署偵辦。

這起惡少街頭揪眾滋事發生在23日凌晨零時30分左右，有民眾報案指稱在十三期重劃空地，突然出現不名人士開車到場；人數約20多人，雙方不斷叫罵，期間更聽聞兩聲槍響；轄區第三分局獲報出動快打步隊，唯到場時一眾人馬已散去。

經了解，涉案人之一29歲張男因手下購買權利車，在過戶時與另一幫人馬起衝突，金額約1萬多元，雙方透過網路通訊媒體不斷互嗆，甚至嗆到雙方的帶頭老大，張男憤而約對方人馬在南區西川一路一帶談判。

唯在料談判過程中，雙方都不願示弱，除了在現場相互叫囂外，也拿出鋁棒、球棒的工具助陣，在衝突過程中，張姓男子的手下潘姓少年突持改造手槍對空鳴槍，也因而驚動附近居民，警方獲報出動快打到場時，雙方20多人則分乘多輛汽、機車逃逸。

警方不敢輕忽，立即成立專案小組，在現場搜證發現有獲2枚彈殼、鋁棒等證物，透過路口監視錄影帶以車追人，陸續追捕涉嫌開槍的潘姓少年等26人，並起獲改造手槍一把，已送往鑑定確認是否為涉案槍支，但警方對於雙方問訊時指稱是因為一萬多元糾紛才起衝突的說法存疑，將持續追查槍支來源。

(中時 )