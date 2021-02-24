【政新鮮】連勝文郝龍斌都害怕？ 王世堅曝藍白合背後玄機

台北市長柯文哲24日參加國民黨所舉辦的論壇，與國民黨主席江啟臣同台，被外界解讀為「藍白合」。台北市議員王世堅接受《中時新聞網》訪問表示，「一加一不一定會等於或大於二」，奉勸國民黨不要有撿便宜的心態，要改革要進步應該另請高明，直言柯文哲就像是黑洞，如果因此讓他把年輕選民給吸附走，以後國民黨會更傷腦筋。

王世堅研判，藍營內的連勝文、郝龍斌派系之所以對此不滿，就是因為他們過去都跟柯文哲在選戰交手過，知道他的性格很可怕，沒有政治誠信擅於偽裝說謊，而且還會運用網路操作蠱惑青年，深怕會有黨內部分支持者被他帶著走，所以才說江啟臣找柯文哲出席論壇是「找鬼拿藥單」。

國民黨主席江啟臣(左)與民眾黨主席柯文哲(右)24日首度同台。(中時資料照)

王世堅表示，從之前柯文哲與民進黨合作的歷程就可看出，在掠奪了多數民進黨選票後，卻過河拆橋背棄民進黨而去，然後現在又要靠向國民黨，認為他最近頻頻向藍營示好是不安好心，其實是柯文哲自知聲勢低迷，而且市政成績也不佳，靠他自己單打獨鬥可能無法再激起任何的支持，所以才想藉「藍白合」炒作，讓他未來還能存有一搏的機會。

(中時新聞網)