伊朗今天表示，由於美國仍拒絕解除前總統川普實施的制裁，伊朗已開始限制國際原子能總署（IAEA）在一些地點的檢查。英國等歐洲3國深感遺憾，一同強調這項決定具危險性。

法新社報導，2015年核子協議的3個歐洲簽署國英國、法國與德國表示，「這將大大限縮（國際原子能總署）進入這些地點」與保護資訊的能力。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）今天在一場會議上說，21日在德黑蘭會談達成的3個月臨時協議「一點也不理想」。

但他又說，「這可讓我們持續監控並紀錄所有關鍵活動…因此，到頭來，我們可以重新取得所有資訊」。

他說：「這將有助於…在未來幾天施展不可或缺的外交手腕。」他指的是德黑蘭與列強目的在恢復2015年聯合全面行動方案（JCPOA，通稱伊朗核子協議）的會談。

華府稱讚葛羅西於最後一刻展現外交能力時，也「對伊朗往錯誤方向前進表示擔憂」。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「伊朗距離抑制核子計畫又更遠了。」

伊朗以保守派占多數的國會，去年下令變更國際原子能總署的監控與檢查制度，是針對川普2018年退出伊朗核子協議所做出的最新報復手段。

國際原子能總署安裝在伊朗核子設施，以驗證伊朗是否遵守協議的監控設備錄音資料，現在將被德黑蘭當局扣住，直到美國總統拜登解除川普實施的嚴厲制裁。

所謂的「自願性透明化措施」，包括突擊檢查未受一般監管的地點，現在也暫停。

然而，一名駐維也納外交官強調，即使沒有這些措施，仍可對已宣布的核子地點進行突擊檢查，因此，這對進入地點造成的衝擊「可以忽略」。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）向伊朗通訊社（IRNA）表示，今天的改變不會對國際原子能總署檢查員的工作立即造成重大影響。

他說：「這項協議的重點在於，在我們核子計畫紀錄的數據…將儲存起來，不會交給國際原子能總署。」

他說，這些資料「從未即時提供給國際原子能總署，而是每日或每週提交。」

不過，如果與美國協商回到核子協議的談判持續拖延下去，這種情況也會改變。

(中央社)