今年大學學測成績今天公布，考生要開始思考如何選擇申請校系。台北大學今天宣布，自110學年起，所有學士班入學新生，除了本系課程，畢業前還必須修畢取得跨域學程資格，加上全校必修程式設計相關課程，該校學生進入職場都具備至少雙專長。

台北大學教務長蔡龍保解釋，跨域學程範圍包括台北大學或台北聯合大學系統所開設的微學程、學分學程、輔系或雙主修任一資格。不僅僅是讓學生跨院系修讀一、兩門非本科系課程學習體驗，更深入著重與本科的專業連結，完善自身專業下的跨域學習。

面對整合素養能力與跨域學習趨勢，台北大學一直積極鼓勵學生修讀輔系、雙主修、學分學程或微學程。根據統計，連同取得輔系、學分學程、微學程等資格者，台北大學整體具備跨域專長畢業生比例已達28％。

蔡龍保統計，截至這學期為止，光以學士班部分，台北大學各系已經聯手開設46項跨域學分學程、37項跨域微學程、以及24項專門提供外系學生修讀的小輔系微學程，學生們可以依照自己的興趣選擇修讀。

台北大學協助學生們在本身專長以外，能更有系統修課，進而具備將來進入社會的即戰力。而在微學程和學分學程之外，如果學生願意更進深學習，還可更進一步修讀輔系或雙主修。

此外，台北大學也推出適才適性的程式設計相關課程，除了由各院系開設與其專業相關的課程，通識中心也開設基礎到進階不同課程，開放同學們依興趣與程度選擇，再搭配相關學程，滿足學生循序及跨域學習的需求。

他強調，為了確保學生學習品質和出路，台北大學明確訂定各跨域學程的規劃方向與執行須知，尤其強調必須以學生未來職涯發展、產業趨勢、人才需求或新興議題相關，像是5＋2產業、大數據、AI(人工智慧)、數位人文、跨文化、金融科技等，確保課程與時俱進，幫助學生畢業得以學用合一。

(中時 )