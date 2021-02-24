北部一名人夫分享，用foodpanda訂餐並註明送到六樓家門口，結果外送員抵達後卻連傳2次「我已抵達」，讓他猜測對方是不是不想送上來，因此便請老婆傳訊息詢問，結果老婆竟打說「你不會送上樓嗎？」讓原PO看了很傻眼，兩人也引爆爭論，因為他覺得很多誤會都是可透過修飾文字避免的，明明可用「你方便送上樓嗎？」來詢問。

一名男網友在臉書社團《爆怨公社》表示，昨23日的晚上第一次使用熊貓外送（foodpanda）訂餐，因為過去常聽到信用卡付款、貨到付款爆發爭議，因此特別交代老婆要選擇「取餐付款」的選項，而老婆也有標註可搭乘電梯上六樓。

男網友指出，結果外送員抵達後，連續傳了兩次「我已抵達」的訊息，讓他猜測也許對方不願送上樓，便想確認一下，結果卻瞄到老婆留言寫道「你不會送上樓嗎？」讓他整個超傻眼，雖然幾秒後就聽見電梯的開門聲，且餐點也有順利送達、完成付款。

男網友透露，收到餐點後，兩人卻因為老婆的「7字留言」發生爭執，他認為老婆要確認對方是否會將餐點送到樓上來，明明可以用「你可以送上樓嗎？」、「你方便送上樓嗎？」等方式詢問，但她卻打說「你不會送上樓嗎？」而且還不覺得自己哪裡有問題，但為了家庭和諧他便停止與其爭論。

男網友也說，很多誤會都是從這類的對話中產生的，他相信老婆並沒有惡意，但很多時候「言者無心，聽者有意」，只要適當修飾下文字，就可以減少很多紛爭與誤會。

(中時新聞網)