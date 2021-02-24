大陸外交部長王毅日前向美國呼籲「停止縱容台獨」，新任陸委會主委邱太三表示，不太清楚大陸對「台獨」的定義為何，會再進一步瞭解。大陸國台辦發言人馬曉光今天(24日)在例行記者會上反問，過去4年多來，民進黨當局勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，「大家都看得很清楚，難道他們看不清楚？」

馬曉光表示，過去4年多來，民進黨當局和「台獨」勢力單方面推翻體現一個中國原則的「九二共識」，干擾和阻撓兩岸交流合作，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，製造兩岸關係緊張對立，嚴重損害兩岸同胞的切身利益，樁樁件件，罄竹難書，大家都看得很清楚，難道他們看不清楚？

此外，本報記者追問，邱太三上周19日在人事令發佈當天接受媒體訪問時說，「兩岸互派軍機升空，不如共創商機，未來會努力讓冰凍已久的兩岸關係，重啟對話機會。」邱太三的心願有機會實現嗎？

馬曉光表示，既然提出了所謂「心願」，那就應該知道滿足心願的路徑和條件在哪裡。造成當前兩岸關係複雜嚴峻、緊張對抗局面的原因眾所周知。解鈴還須繫鈴人，期待春天就要拿出播種春天的務實態度和實際行動來。

(中時 )