甫奪上周東區最佳球員殊榮的籃網三當家「大鬍子」哈登，今天在主場迎戰國王，繳出29分、11籃板、14助攻的大三元成績單，率領布魯克林大軍127比118成功擊退對手，強勢摘下7連勝。

哈登在少了杜蘭特的這段期間儼然成為籃網的救世主，7連勝期間分別擊敗了衛冕軍湖人、快艇、太陽、溜馬、勇士，而且還是客場5連勝，哈登在改披布魯克林戰袍後已6度寫下大三元數據，連續10場雙十，絲毫沒有水土不服的情形出現。

此役，哈登22投9中，包含5顆三分球，籃網首節就狂攻42分，取得14分領先優勢，但國王立刻展開反擊，二、三節將落後分數縮小至2分差距，可惜決勝節守不住哈登、厄文和布魯斯布朗，籃網再次將領先優勢擴大至14分，勝負再無懸念。

除了哈登外，厄文21分、5籃板、7助攻，布魯斯布朗29分、4籃板，喬哈里斯18分、4籃板，狄安卓喬丹10分、8籃板。

(中時 )