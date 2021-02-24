弘煜科(6482)今天改以人工管制撮合交易，多頭氣勢遭挫，盤中打入跌停。

弘煜科1月營收大幅成長，達到0.31億元，是2019年7月以來最佳表現，年增達388.26％，營收公布後，呈現飆漲，至昨日已連續跳空七根漲停。由於股價強勢表現，成為注意股票，今天進一步展開每20分鐘撮合交易一次，直到3月10日。

去年弘煜科新遊戲上市較少，公司呈現虧損，先前已經公告去年12月單月稅後虧損472萬元，每股虧損0.28元，累計11月及12月稅後虧損855萬元，每股虧損0.5元。

今年1月於日本各大遊戲平台正式陸續推出二款遊戲產品《幻想戰姬-神樂》及《伊甸騎士》，上半年還將在亞洲各地（含日本、台港澳及大陸）推出自有知名IP《風色幻想》手機遊戲、和日本娛樂平台大廠DMM共同開發營運的《流星板機》、與宇峻(3546)共同開發營運的《燐光4》等遊戲，頗有轉機題材。

(時報資訊)